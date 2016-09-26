MadCap Mimic

Лучшая программа для снятия видео с экрана монитора
Самый простой способ коммуникации информации – это визуально показать то, что необходимо донести другому человеку. Именно поэтому среди пользователей очень популярны программы для снятия видео с экрана в хорошем HD качестве. С их помощью можно записывать видео с собственными комментариями (скринкасты), создавать обучающие уроки и захватывать процесс прохождения игр. В этой подборке мы ушли от традиционной таблицы характеристик, мы постарались обозначить специализацию каждого приложения для того, чтобы вы быстрого смогли определить для себя лучшую утилиту для реализации необходимой задачи.
|Программа
|Русский язык
|Захват области
|Игры
|Обучающее видео
|Ролики для web-сайтов
|Перемещение курсора и другие действия
|Пауза при записи
|Облачное хранилище
|Наложение объектов
|Тип лицензии
|Форматы сохранения
|CamStudio
|Нет
|Да
|Нет
|Нет
|Нет
|Да
|Да
|Нет
|Нет
|Бесплатно
|SWF, AVI
|Rylstim Screen Recorder
|Нет
|Нет
|Нет
|Нет
|Нет
|Да
|Нет
|Нет
|Нет
|Бесплатно
|AVI
|Jing
|Нет
|Да
|Нет
|Нет
|Нет
|Нет
|Да
|Да
|Нет
|Бесплатно
|SWF
|iSpring Free Cam
|Да
|Да
|Нет
|Да
|Нет
|Да
|Да
|Нет
|Нет
|Бесплатно
|WMV
|Free Screen Video Recorder
|Да
|Да
|Нет
|Да
|Нет
|Да
|Да
|Нет
|Нет
|Бесплатно
|MP4
|Debut Video Capture
|Нет
|Да
|Нет
|Да
|Да
|Да
|Да
|Нет
|Да
|Бесплатно
|AVI, MP4, MPG, WEBM и другие
|Ezvid
|Нет
|Да
|Нет
|Да
|Нет
|Да
|Да
|Нет
|Да
|Бесплатно
|Только экспорт на YouTube
|Clip2Net
|Да
|Да
|Нет
|Нет
|Нет
|Да
|Да
|Да
|Да
|Бесплатно (с ограничениями)
|AVI
|UVScreenCamera
|Да
|Да
|Нет
|Да
|Нет
|Да
|Да
|Нет
|Да
|Бесплатно (с ограничениями)
|AVI, FLV, SWF
|Icecream Screen Recorder
|Да
|Да
|Нет
|Да
|Нет
|Да
|Да
|Да
|Да
|Бесплатно (с ограничениями)
|MKV
|Screencast-O-Matic
|Нет
|Да
|Нет
|Да
|Нет
|Да
|Да
|Да
|Нет
|Бесплатно (с ограничениями)
|AVI, MP4, FLV
|BB FlashBack Standart
|Да
|Да
|Нет
|Да
|Нет
|Да
|Да
|Нет
|Да
|Бесплатно (с ограничениями)
|AVI, MP4, WMV
|Bandicam
|Да
|Да
|Да
|Нет
|Нет
|Нет
|Да
|Нет
|Нет
|Бесплатно (с ограничениями)
|AVI, MP4
|SmartPixel
|Нет
|Да
|Да
|Да
|Нет
|Нет
|Да
|Нет
|Да
|Бесплатно (с ограничениями)
|AVI, MP4, GIF
|Snagit
|Нет
|Да
|Да
|Да
|Нет
|Да
|Да
|Нет
|Да
|Trial
|MP4, GIF
|Replay Video Capture
|Нет
|Да
|Нет
|Нет
|Нет
|Да
|Да
|Нет
|Нет
|Trial
|AVI, MP4, WMV
|WM Capture
|Нет
|Да
|Нет
|Нет
|Нет
|Да
|Да
|Нет
|Нет
|Trial
|AVI, MP4, WMV
|Movavi Screen Capture
|Да
|Да
|Нет
|Да
|Нет
|Да
|Да
|Нет
|Нет
|Trial
|AVI, MP4, WMV и другие
|CamVerce
|Нет
|Да
|Нет
|Да
|Да
|Да
|Да
|Нет
|Да
|Trial
|AVI, SWF, WMV, HTML и другие
|MadCap Mimic
|Нет
|Да
|Нет
|Да
|Да
|Да
|Да
|Нет
|Да
|Trial
|MP4, WEBM
Все утилиты, за исключением Rylstim Screen Recorder, способны захватывать определенную область монитора. Эта функция позволяет передать информацию точечно, не добавляя в кадр ненужные фрагменты (например, панель задач).
Все программы в обзоре делятся на три категории – полностью бесплатные, бесплатные, но имеющие платную, более функциональную версию, и условно-бесплатные, позволяющее ознакомиться со своими возможностями на протяжении ограниченного периода. Стоимость лицензии на некоторые продукты составляет трехзначную цену в долларах. Чтобы узнать, насколько она обоснована, мы ввели новую категорию для сравнения - «Цена/качество».
Для начала рассмотрим функционал полностью бесплатных утилит, которые подойдут для записи простых работ.
- поддержка формата AVI
- акцентирование внимание на нажатии кнопок мыши
- запись только звукового ряда по умолчанию
Простое приложение для скринкастинга, способное сохранять полученные работы в формате AVI или SWF. Есть опция выделения кликов мыши. Утилиту можно рекомендовать новичкам из-за однооконного интерфейса, который хоть и не переведен на русский язык, однако достаточно прост в освоении.
Программа может захватывать только активный аудиоряд, функция записи звука с подключенных устройств не поддерживается, поэтому она не подойдет для произведения обучающих материалов.
- возможность указать FPS вручную
- нет опции захвата заданной области
- ограниченный функционал
Программа для снятия видео с экрана без ограничения времени с самым простым интерфейсом. Приложение позволяет указывать монитор для захвата, выбирать используемый кодек и задавать количество кадров в секунду (до 30). Как и в CamStudio, есть возможность акцентирования внимания на кликах мыши. Больше никаких функций программа не содержит.
Rylstim Screen Recorder – единственное приложение в нашем обзоре, не выполняющее захват определенного фрагмента дисплея, только изображения на мониторе целиком.
- необычный дизайн меню
- продвинутые вспомогательные функции скриншотера
- видео сохраняется только в формате SWF
- максимальная длина клипа – 300 секунд
Довольно необычное приложение, отличающееся отличным дизайном интерфейса.-Его «солнечное» меню не оставит равнодушным ни одного пользователя. Программа изначально задумывалась как продвинутая утилита для генерирования скриншотов, для этого у нее есть множество инструментов – функция захвата «заскроленных» страниц, простой графический редактор и быстрый экспорт работ в Интернет.
В наш обзор она попала благодаря опции записи коротких видеороликов, включающих в себя действия на экране компьютера. Правда, их продолжительность ограничена пятью минутами, поэтому мы не можем рекомендовать Jing для создания качественных видеоработ.
Теперь ознакомимся с бесплатными приложениями, с помощью которых можно записывать видеоинструкции.
- есть простой аудиоредактор
- русскоязычное меню
- всего один формат для экспорта
- проблемы с FPS
На первый взгляд, ничем не выделяющийся редактор. Всего один формат для сохранения работ WMV, функция акцентирования внимания на действиях мыши и поддержка внешних аудиоустройств. Однако, после записи ролика, пользователя ждет приятный сюрприз - возможность обрезки фрагментов с «тишиной» и несколько простых звуковых эффектов. Более того, готовые работы можно сразу опубликовать в популярных соцсетях (Твиттер, Фейсбук, ЛинкедИн).
Из недостатков отметим едва заметные «подторамаживания» при быстрых перемещениях курсора.
- поддержка формата MP4
- меню на русском языке
- ограниченные инструменты для обработки видео
Рекордер с относительно функциональным редактором. Правда, он предназначен только для обработки скриншотов. Однако программа может писать звук с внешних источников и выделять перемещения курсора, поэтому ее можно считать полноценным скринкастером. Из других функций отметим возможность запуска вместе с операционной системой и наличие специальной панели, интегрирующейся в популярные web-браузеры.
- «мультиформатность»
- возможность задать FPS
- мало инструментов для изменения видео
Бесплатный для домашнего использования скринкастер, поддерживающий возможность записи не только картинки с монитора, но и захвата изображений с подключенных web-камер. Приложение обладает широкими возможностями для создания и редактирования стандартных скриншотов, а также позволяет записывать обучающие видео, накладывая звуковой ряд с микрофона на захватываемое изображение. При записи картинки можно указать свое значение FPS и после завершения процесса сохранить проект в совместимый с мобильными устройствами формат.
- мощный видеоредактор
- режим экспресс-наложения объектов
- нет возможности локального сохранения работ
Очень популярная программа для записи «обучалок». Функционал для обработки видео находится на уровне продвинутых платных решений: встроенный видеоредактор со множеством объектов для наложения, контейнер эффектов, запись аудиоряда с различных источников и даже специальный «игровой» режим захвата (правда, он не подойдет для современных DirectX-игр).
Ezvid имеет всего два недостатка, первый из которых (нелокализованное меню) нельзя назвать критичным, зато второй не позволяет использовать все функции приложения «на полную» - программа не может сохранять готовые проекты локально, а лишь экспортирует их на популярные видеохостинги. Конечно, можно загрузить работу на YouTube, а потом извлечь ее с помощью дополнительного софта, однако это не совсем удобно.
Следующая категория приложений – полноценные скринкастеры, имеющие бесплатную версию с ограниченными возможностями (как правило, это лимитированная продолжительность работы и наложение водяного знака разработчика). При оценивании в блоке «Функционал» мы будем учитывать опции, которые доступны в полной версии программы.
- русскоязычный интерфейс
- всего один формат для сохранения видео
- крайне ограниченный функционал для скринкастинга
Очень известный скриншотер, максимальная версия которого позволяет записывать видео с экрана. Clip2Net Pro «заточен» для работы с облачными хранилищами, на которых можно быстро публиковать конечные работы. Сервис бесплатно предлагает 10 ГБ пространства для хранения пользовательских данных. Ко всем опубликованным объектам доступна функция быстрого доступа по ссылке.
Формат сохраненных проектов всего один - AVI, поэтому мы рекомендуем утилиту тем пользователям, которым нужен продвинутый скриншотер, ведь возможность для записи видео в программе – скорее бонус, чем основные функции.
- встроенная коллекция объектов
- опция генерирования исполняемых файлов с видео
- максимально возможное значение FPS – 20
Программа для снятия видео с экрана монитора со звуком на русском языке. Ее можно использовать для создания видеоруководств и вебинаров, для этого у нее есть все инструменты – выделение курсора, рисование на экране во время захвата и набор объектов для наложения. Готовые работы можно сохранить в форматы AVI, SWF и FLV, а также сгенерировать самораспаковывающийся архив с интегрированным плеером, доступный для просмотра всего один раз. Все эти функции доступны в максимальной версии, стоимостью 950 рублей.
Несмотря на поддержку режима захвата видео с игр, мы не можем рекомендовать приложение для этих целей из-за ограничения максимального количества кадров в секунду на уровне 20.
- безошибочная работа с онлайн-трансляциями
- выполнение задач по расписанию
- нет поддержки DirectX- режима записи
Стихия этого скринкастера – захват онлайн-трансляций и изображения при видеозвонках, осуществляемых с помощью мессенджеров. Благодаря наличию интегрированного планировщика программу можно использовать для записи спортивных трансляций в автоматическом режиме. В качестве источника сигнала могут выступать также подсоединенные к компьютеру web-камеры. Доступна функция наложения надписей и геометрических фигур.
Стоимость полной версии составляет 30 долларов, без покупки лицензии максимальная продолжительность ролика лимитирована десятью минутами.
- одновременная обработка картинки с монитора и web-камеры
- возможность быстрого экспорта работа на YouTube, Dropbox или Google Drive
- мало объектов для наложения
Неплохой скринкастер, ориентированный на создание «обучалок» и публикации их на YouTube. Для этого имеются инструменты для быстрой выгрузки готовых работ на популярный видеохостинг, добавления тегов и описания к видео. Среди доступных инструментов для обработки проектов – простой редактор, функция «зумирования» заданной области и встроенный скриншотер. «Изюминка» утилиты – возможность одновременного захвата видео с монитора и подключенных web-камер.
Бесплатная версия Screencast-O-Matic не позволяет писать видео длительностью более 15 минут. Стоимость лицензии – 15 долларов.
- большое количество объектов в коллекции
- логичный структурированный интерфейс
- нет возможности записи игрового процесса
Очень популярный скринкастер, стоящий «на вооружении» у многих известных компаний мира. Включает в себя необходимый набор инструментов для захвата видео с экрана и подключенных устройств, содержит множество функций для комментирования и акцентирования внимания на определенной области изображения (включая «зумирование»), а также обладает простым русифицированным интерфейсом. Особенность программы – возможность удаления шумов, с ее помощью можно очистить звуковой ряд от посторонних звуков без привлечения дополнительного софта.
Рекомендуем обратить внимание на максимальную версию скринкастера Pro (цена - $60), ведь только в ней есть встроенный видеоредактор. Более простой бесплатный вариант позволяет лишь записывать видео.
- безошибочный захват DirectX-изображения
- отображения количества кадров в секунду
- нет даже простого редактора
Программа подойдет для записи видео с экрана в момент прохождения требовательных игр без потери FPS. В этой утилите вы не найдете продвинутого редактора или инструментов для наложения эффектов. Главная задача приложения – захват картинки с современных игр, и с ней оно справляется на «отлично». Программа может производить запись даже с 3D-игрушек, а для того, чтобы ничто не отвлекало геймера от процесса, предусмотрена возможность управления посредством «горячих клавиш». Bandicam поддерживает видео в формате 4K и имеет функцию отображения реального значения FPS в онлайн-режиме.
- захват видео практически с любых приложений
- контейнер эффектов
- сложный интерфейс для начинающих юзеров
Интересный продукт, не сильно известный на просторах Рунета. Если вкратце охарактеризовать данное приложение, то его можно назвать симбиозом UVScreenCamera и Bandicam. Программа относительно «всеядна» к источникам сигнала, она справляется с записью как обычных перемещений курсора мыши, так и с захватом сложных современных игр. Утилита содержит встроенный редактор, позволяет накладывать пользовательский аудиоряд, текстовые надписи и геометрические фигуры.
Ввиду относительно сложного нелокализованного интерфейса, мы не рекомендуем Smartpixel для решения простой задачи захвата видео, для этого есть более удобные решения вроде Debut Video Capture, тем более что бесплатная версия сохраняет все работы с логотипом разработчик. Однако, для произведения сложных работ, создания тренингов и записи игр есть смысл «заморочиться» с интерфейсом и изучить возможности приложения.
Последняя категория программ – так называемые «триальные» приложения. Они позволяют ознакомиться с основными своими возможностями в течение ограниченного периода, после завершения которого запрещают доступ к любым операциям без покупки лицензии.
- поддержка OpenGL и DirectX
- функция экспорта проектов на FTP
- нет возможности указывать FPS
Мощный скринкастер от известного разработчика TechSmith. Как и полагается «солидной» программе, приложение обладает функциями записи картинки с web-камер и возможностью наложения внешнего аудиоряда. Утилита позволяет экспортировать ролики в распространенный формат MP4, выгружать их на удаленный сервер или публиковать на популярных видеоресурсах.
Благодаря поддержке технологий OpenGL и DirectX, область применения приложения практически безгранична – от простой записи картинки до захвата требовательных игр. Геймеры оценят возможность управления интерфейсом посредством hotkeys.
Для использования приложения нужно создать аккаунт, стоимость полной версии – почти 50 долларов.
- качественный захват онлайн-трансляций
- функция записи действий в указанном браузере
- нет «игрового» режима
- сложное вспомогательное меню
Приложения позволяет записывать ролики по расписанию и неплохо справляются с обработкой потоковых трансляций. Его «изюминка» - возможность захвата всех действий пользователя в заранее заданном web-обозревателе.
Базовые функции утилиты реализованы в отдельном окне, управлять ими очень просто. А вот для того, чтобы изменить значения того же планировщика, нужно произвести ряд действий среди обилия дополнительных настроек.
- безошибочный захват онлайн-видео
- интересная опция записи действий в заданном обозревателе
- сложности с записью современных игр
- нелогичная структура меню
Данное приложение - почти полный «брат-близнец» Replay Video Capture. Программы базируются на одном движке, поэтому, несмотря на различие в разработчиках, их интерфейс и возможности полностью идентичны – такой же простой интерфейс для базовых функций и нелогичное меню для доступа к дополнительным опциям. Даже цена лицензии одинакова – почти 40 долларов.
Разработчики WM Capture заявляют о наличии «игрового» режима захвата, это утверждение на деле оказалось не совсем правдивым – если с захватом онлайн-игр программа справилась без ошибок, то при попытке записать процесс игры FIFA16 ничего не получилось.
- встроенная коллекция эффектов
- поддержка множества форматов
- сложности с захватом игрового процесса
Movavi – имя известного разработчика в названии программы уже априори предполагает качественный продукт. Эта мощная утилита может похвастаться наличие неплохого контейнера эффектов, инструментами для наложения сносок, титров и других элементов. Приложение поддерживает все распространенные форматы, может быстро экспортировать работы в популярные видеохостинги, его можно использовать для записи потокового видео и захвата изображения с подключенных устройств. При тестировании Movavi Screen Capture отлично справился с записью видеозвонков в Skype, а вот с захватом мощных современных игр возникли проблемы.
Цена лицензии для частных пользователей Рунета составляет около $10.
- неплохой встроенный редактор
- поддержка множества форматов
- высокая стоимость
- трудности с захватом игр
Универсальный скринкастер, особенностью которого является наличие встроенного конвертера. Если функции по созданию «обучалок» типичны для такой категории приложений (редактор, набор объектов и функция покадровой обработки), то возможности для экспорта пригодятся для решения специфических задач, ведь помимо стандартных форматов CamVerce поддерживает опцию создания работ с целью их публикации на web-ресурсах.
Цену лицензии нельзя назвать демократичной – почти 100 долларов.
- большая коллекция редактируемых объектов
- мощные инструменты для обработки видео
- сложности с захватом DirectX-трансляций
- очень высокая стоимость лицензии
Напоследок расскажем вам о не совсем обычном скринкастере, стихия которого – генерирование фоновых видеороликов для web-сайтов, создание интерактивных инструкций и инфографики. Примеры работ, созданных инструментами MadCap Mimic, часто можно встретить на лендинг-страницах.
Программа включает в себя функции для редактирования видео, большую библиотеку различных объектов (стрелки, «облака» диалогов, сноски и прочие), поддерживает возможность пошаговой обработки изображения. Готовые работы можно экспортировать в формат MP4 или современный тип web-видео WEBM.
Итак, мы рассмотрели двадцатку самых популярных приложений для захвата видео с экрана ПК. Среди бесплатных приложений выделим две утилиты, которые позволят решить различные задачи. Если вам нужно просто быстро записать видео с монитора компьютера, то рекомендуем для этого воспользоваться инструментами Free Screen Video Recorder. Приложение имеет простой русскоязычный интерфейс и поддерживает современный формат MP4. Если же вы хотите создать обучающий ролик и при этом не желаете платить за лицензию, взгляните в сторону Ezvid. Пусть даже эта утилита не способна сохранять работы локально, всегда можно потом скачать клип с YouTube с помощью Free YouTube Download.
Для записи игр лучше всего подойдет Bandicam. Утилита не перегружена другими функциями, поэтому задействует минимум системных ресурсов. Этот фактор очень важен для геймеров.
Начинающим пользователям, которые могут позволить себе заплатить за лицензию, советуем BB Flashback Pro. Это приложение не подойдет для записи игр, зато с решением большинства других популярных задач оно справляется на «отлично». Будем рады прочитать в комментариях к статье о вашем опыте использования скринкастеров.