MadCap Mimic

Все утилиты, за исключением Rylstim Screen Recorder, способны захватывать определенную область монитора. Эта функция позволяет передать информацию точечно, не добавляя в кадр ненужные фрагменты (например, панель задач).

Все программы в обзоре делятся на три категории – полностью бесплатные, бесплатные, но имеющие платную, более функциональную версию, и условно-бесплатные, позволяющее ознакомиться со своими возможностями на протяжении ограниченного периода. Стоимость лицензии на некоторые продукты составляет трехзначную цену в долларах. Чтобы узнать, насколько она обоснована, мы ввели новую категорию для сравнения - «Цена/качество».

Для начала рассмотрим функционал полностью бесплатных утилит, которые подойдут для записи простых работ.